«Счастье выглядит так»: Клава Кока исполнила детскую мечту, поплавав с дельфинами

Исполнительница Клава Кока наслаждается каникулами на берегу Персидского залива. Недавно знаменитость даже искупалась там с дельфинами.

Певица призналась, что с детства хотела покататься на морских млекопитающих. К 25-ти годам Клава смогла осуществить свою давнюю мечту.

Артистка опубликовала в личном микроблоге кадры купания вместе с дельфинами. К слову, один из них даже поцеловал Коку в щечку.

Исполнительница закрыла глаза от удовольствия и широко улыбалась.

«Счастье выглядит так. Сбылась еще одна детская мечта!», – написала Клава в комментариях к фото с дельфином.

А ее друг, с которым певице приписывают роман, добавил такую подпись к снимку:

«Дельфин и русалка».

Так новую фотосессию Клавы Коки прокомментировал артист Егор Крид.

Напомним, ранее Клава Кока эпично прилегла на руки к своим друзьям Егору Криду и Диме Масленникову. Несмотря на все подозрения поклонников, Клава не встречается ни с одним из этих знаменитых и завидных женихов.

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