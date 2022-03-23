Учить химию на латышском? С какими трудностями столкнется дочь Хаматовой в латвийской школе

Журналист Вадим Авва считает, что актриса не совсем поняла, во что ввязалась, выбрав эмиграцию.

Чулпан Хаматова вместе с дочерями эмигрировала в Латвию, где у нее есть дом под Ригой. Журналист Вадим Авва, проживший там около 30 лет, полагает, что актриса поступила несколько опрометчиво.

По его мнению, ей будет крайне сложно покрывать материальные расходы, которые очень сильно отличаются от московских. Да и гонорар у местных артистов на уровне обычной провинции — около 50 евро за спектакль. Благо работу Хаматова уже нашла — в Новом Рижском театре.

Где будут работать ее взрослые дочки Арина и Ася, 20 и 19 лет, пока тоже не ясно. И будут ли? Больше всего вопросов у Вадима Аввы вызывает будущее Ии, которая родилась в 2010 году.

Судя по тому, что Чулпан Хаматова говорит о своих финансах, у нее не хватит средств на ее домашнее обучение. Поэтому наследнице придется идти в местную латышскую школу, русскоязычных тут нет, вообще. А это значит, что ей не просто придется учить национальный язык, но изучать математику, химию, физику, историю на чужом языке.

«Это называется искусственная или рукотворная потеря конкурентоспособности», — сказал Авва vnnews.ru.

Плюс ко всему, утверждает журналист, к русским тут, мягко говоря, очень настороженное отношение с 2004 года. А надо ли это подростку?

К слову, сам журналист, напротив, переехал с сыном из Риги в Москву.

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