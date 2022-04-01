«Будь здорова!»: Дарья Повереннова показала самого родного человека

Жена предпринимателя Андрея Шаронова – Дарья Повереннова – запечатлелась в обнимку с пожилой мамой. Так образом знаменитость поздравила любимую родительницу с днем рождения.

Как и мама Татьяна Лукьянова, Дарья Повереннова стала актрисой. Вот только наследница советской артистки чаще мелькает на телеэкранах. А ее родительница выступала в Театре на Таганке.

Повереннова поздравила маму с 83-летием, а также обратилась ко всем обладательницам имени Дарья.

«Маме сегодня исполняется 83 года! Будь здорова, мама! У всех моих тезок, Дашенек, сегодня именины! Поздравляю! И это не первоапрельская шутка!», – написала в своем микроблоге Дарья Повереннова.

«С днем рождения прекрасную маму!», – присоединилась к поздравлению телеведущая Светлана Бондарчук.

Коллега Дарьи Поверенновой Глафира Тарханова тоже пожелала Татьяне Сергеевне всего самого прекрасного:

«Поздравляю! Здоровья и вдохновения!»

Напомним, ранее Дарья Повереннова на собственном примере показала, какие фасон дубленки и модель обуви не стоит выбирать.

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