«Будь здорова!»: Дарья Повереннова показала самого родного человека

Жена предпринимателя Андрея Шаронова – Дарья Повереннова – запечатлелась в обнимку с пожилой мамой. Так образом знаменитость поздравила любимую родительницу с днем рождения.
Как и мама Татьяна Лукьянова, Дарья Повереннова стала актрисой. Вот только наследница советской артистки чаще мелькает на телеэкранах. А ее родительница выступала в Театре на Таганке.
Повереннова поздравила маму с 83-летием, а также обратилась ко всем обладательницам имени Дарья.
«Маме сегодня исполняется 83 года! Будь здорова, мама! У всех моих тезок, Дашенек, сегодня именины! Поздравляю! И это не первоапрельская шутка!», – написала в своем микроблоге Дарья Повереннова.
«С днем рождения прекрасную маму!», – присоединилась к поздравлению телеведущая Светлана Бондарчук.
«Поздравляю! Здоровья и вдохновения!»
Напомним, ранее Дарья Повереннова на собственном примере показала, какие фасон дубленки и модель обуви не стоит выбирать.
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