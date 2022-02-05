«Признала Москву лучшим мегаполисом»: Дарья Повереннова в розовой шубке с принтом леопарда насладилась столицей

Артистка призналась в любви к родному городу.

Жена бизнесмена Андрея Шаронова – Дарья Повереннова – прогулялась по Москве в шубке с хищным принтом. Примечательно, что таким образом знаменитость восхитилась любимым городом.

Повереннова рассказала, что Москву признали самым лучшим крупным городом мира. Артистка обожает столицу и готова наслаждаться красотами города в трендовой шубке.

«Почему я, москвичка, не имею права гордиться своим городом?! ООН признала Москву лучшим мегаполисом мира по качеству жизни. Так, столица России заняла первое место по уровню развития инфраструктуры, набрав 83,2 балла. Париж в данной категории получил 76,3 балла, Лондон — 75,9», – отметила Дарья в личном микроблоге.

«Первое место Москва также завоевала и в номинации «Качество жизни». Российский город набрал 68,3 балла, опередив столицу Великобритании (61,59) и Франции (57,16). В общем мировом рейтинге, в котором приняли участие 29 мегаполисов, Москва заняла третье место. Лидером в списке стал Сингапур, следом за ним идет Торонто», – добавила Повереннова.

Напомним, ранее Дарья Повереннова рассказала, чем заменить обычную гречку.

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