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«Обожаю его»: звезда «Скорой помощи» рассказала об отношениях с Гошей Куценко

Марина Доможирова нашла общий язык с известным актером.

«Обожаю его»: звезда «Скорой помощи» рассказала об отношениях с Гошей Куценко
Марина Доможирова. Фото: соцсети

«Литейный», «Морские дьяволы», «Скорая помощь» — эти и другие сериалы принесли актрисе Марине Доможировой всенародную популярность. На съемках последнего она работала в кадре с Гошей Куценко, с которым сложились теплые отношения.

Марина Доможирова и Гоша Куценко
Марина Доможирова и Гоша Куценко. Фото: стоп-кадр

«Я обожаю его. Гоша — невероятный человек, артист, который за время своего успеха и признания не растерял свои человеческие качества. Он по-прежнему открытый, настоящий, искренний, большой ребенок в душе. Гоша легко соглашается на какие-то интересные вещи, сам постоянно фонтанирует разными идеями, и у него ни толики «звездной болезни», — рассказала Доможирова в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, на канале «Домашний» стартует сериал «Вторая жена», в котором Марина Доможирова сыграла роль любовницы.

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