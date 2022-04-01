«Обожаю его»: звезда «Скорой помощи» рассказала об отношениях с Гошей Куценко

«Литейный», «Морские дьяволы», «Скорая помощь» — эти и другие сериалы принесли актрисе Марине Доможировой всенародную популярность. На съемках последнего она работала в кадре с Гошей Куценко, с которым сложились теплые отношения.

«Я обожаю его. Гоша — невероятный человек, артист, который за время своего успеха и признания не растерял свои человеческие качества. Он по-прежнему открытый, настоящий, искренний, большой ребенок в душе. Гоша легко соглашается на какие-то интересные вещи, сам постоянно фонтанирует разными идеями, и у него ни толики «звездной болезни», — рассказала Доможирова в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Добавим, на канале «Домашний» стартует сериал «Вторая жена», в котором Марина Доможирова сыграла роль любовницы.

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