Актриса Марина Доможирова поделилась рецептом пышных оладий из тыквы

Готовим оладьи с тыквой по рецепту актрисы Марины Доможировой, звезды сериалов «Морские дьяволы» и «Скорая помощь».

Ингредиенты:

400 граммов мякоти тыквы;

200 мл нежирного кефира;

2 куриных яйца;

6 столовых ложек пшеничной муки;

1 чайная ложка соды;

2 столовых ложки сахара;

соль по вкусу

растительное масло для жарки.

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Тыкву натереть на средней терке, убрать лишний сок и перемешать с кефиром. В другой миске взбить яйца вместе с содой, солью и сахаром. Затем вылить это в тыквенную смесь и снова перемешать.

Понемногу добавляем муку и перемешиваем. Тесто должно получиться густым. Затем ему нужно настояться полчаса.

Разогреваем на сковороде масло и выкладываем тесто ложкой. Каждому оладушку потребуется около двух минут жарки с обеих сторон. Не забудь после выложить их на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло.

По материалам издания 7days.

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