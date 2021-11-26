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Актриса Марина Доможирова поделилась рецептом пышных оладий из тыквы

Готовить просто, завтракать вкусно.

Актриса Марина Доможирова поделилась рецептом пышных оладий из тыквы
Марина Доможирова. Фото: Global Look Press

Готовим оладьи с тыквой по рецепту актрисы Марины Доможировой, звезды сериалов «Морские дьяволы» и «Скорая помощь».

Ингредиенты:

  • 400 граммов мякоти тыквы;
  • 200 мл нежирного кефира;
  • 2 куриных яйца;
  • 6 столовых ложек пшеничной муки;
  • 1 чайная ложка соды;
  • 2 столовых ложки сахара;
  • соль по вкусу
  • растительное масло для жарки.

Тыкву натереть на средней терке, убрать лишний сок и перемешать с кефиром. В другой миске взбить яйца вместе с содой, солью и сахаром. Затем вылить это в тыквенную смесь и снова перемешать.

Понемногу добавляем муку и перемешиваем. Тесто должно получиться густым. Затем ему нужно настояться полчаса.

Разогреваем на сковороде масло и выкладываем тесто ложкой. Каждому оладушку потребуется около двух минут жарки с обеих сторон. Не забудь после выложить их на бумажные салфетки, чтобы удалить лишнее масло.

По материалам издания 7days.

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