«Если получится в следующий раз – будет круто»: Туктамышева хочет попасть на Олимпиаду в Милан

Как отметила фигуристка, вешать коньки на гвоздь она не намерена.

Чемпионка мира по фигурному катанию 25-летняя Елизавета Туктамышева заявила, что не собирается вешать в ближайшее время коньки на гвоздь. Она не исключила, что попробует отобраться на Олимпиаду 2026 года в итальянский Милан.

«Да, немножко обидно, что не получилось. Если получится в следующий раз, будет круто, если нет, то я найду, чем себя занять». Елизавета Туктамышева

Как отметила Елизавета Туктамышева, поехать на Олимпиаду не является мечтой всей ее жизни. В жизни, как она выразилась, есть «более масштабные и классные вещи, о которых можно мечтать», сообщает cosmo.ru.

Напомним, что Елизавета Туктамышева не отобралась на Олимпиаду в Пекин. Россиянки смогли занять в одиночном женском катании первое и второе место.

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