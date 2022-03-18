Уставшая, но счастливая: Туктамышева после тренировки показала себя без макияжа

Не многие звезды обладают смелостью показывать себя без макияжа и фильтров в социальных сетях. А еще уставшими после тяжелых нагрузок. 25-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева решилась поделиться честным селфи с подписчиками, представ на нем без малейшей капли косметики.

Туктамышева запостила фото, на котором позирует после двух тренировок. Девушка с облегчением выдохнула: «Обожаю этот момент, когда закончились две тренировки и ты абсолютно свободен!».

Подписчикам такая откровенность «императрицы» льда польстила. И в ответ они усыпали любимицу комплиментами от души.

«Лиза, какая же ты милая!», «Красотка!», Ты просто прелесть», «Лиза, класс!», «Улыбчивая такая и пушистая!», «Лиза как всегда прекрасна!», «Такая очаровательная», — пишут под фотографией фолловеры.

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