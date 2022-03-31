«Труд облагораживает человека»: Бородина довела дочь до слез, заставив помыть посуду

Младшая наследница телеведущей не привыкла, что нужно убираться самой в доме.

Телеведущая Ксения Бородина разместила в своих социальных сетях кадры вечерней драмы в собственном доме. Младшая дочь знаменитости ревела и мыла посуду.

Наследница Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова закатила истерику родительнице. Теона не хотела мыть посуду. А Ксения выбрала это занятие в качестве наказания дочери.

«Когда мама в знак наказания заставила мыть посуду», – написала в личном микроблоге Бородина.

Ксения решила проучить дочь, которая любит иногда побаловаться. Бородина подумала, что выбрала легкое наказание для Теоны. Зато девочка не была в этом уверена. Малышка объяснила маме, что посуду можно вымыть с помощью специальной машины.

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«Можно и без посудомойки помыть! А что такие слезы? Что мама заставила посуду мыть? А что такого? На меня обиделась? Вообще труд облагораживает человека, знаешь? А вода-то почему выключена?», – вела Ксения беседу с заплаканной Теоной.

Напомним, ранее Ксения Бородина в пуховике-дутике и джинсах закупилась на рынке продуктами. Телеведущая привезла домой огромные пакеты, в том числе с экзотической едой.

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