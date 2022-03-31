Бородина резко ответила Боне: «Многие не могут пережить мой успех»

На днях бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров выложил видео, на котором он мило разговаривает с Викторией Боней. Светская львица негодует: как ведущая «Дома-2» смогла заработать столько подписчиков в Telegram. По ее словам, она их точно «накрутила».

Бородина, конечно, молчать не стала.

«Никогда таким не занималась. Спасибо за живую аудиторию, за интерес. Я понимаю, что многие этот успех пережить не могут, но тут, как говорится, кто на кого учился», — заявила Бородина.

Кроме того, Ксения выложила в Сети переписку с незнакомцем, который предложил ей «накрутить» пользователей. Однако ведущая «Дома-2» от такого сотрудничества отказывается.

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