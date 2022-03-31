Необычный принт: Кайли Дженнер похвасталась эффектным тренчем с поясом

Модель скомбинировала его с модными остроносыми сапогами и черным клатчем.

Возлюбленная исполнителя Трэвиса Скотта — Кайли Дженнер — радует подписчиков фотографиями своих детей. Однако молодая мамочка не забывает и о модных советах для своих поклонников.

Недавно американская модель похвасталась тренчем с эффектом нарисованной джинсы. Кайли отдала предпочтение темно-серому кожаному тренчу Diesel с контрастной белой строчкой. Дженнер дополнила выделяющий предмет верхнего гардероба сапогами с пряжками и острым мысом, а также клатчем им в тон и серебряными кольцами.

Брюнетка позировала, распустив длинные черные волосы и приоткрыв губки, покрытые нюдовой помадой.

«Вау! Какая классная!», «Просто королева», «Вам очень идет этот образ», «Как всегда, яркая и стильная», «Кайли, плащ просто огонь!», «Какая красивая, Боже!» — написали поклонники Дженнер под фото в ее микроблоге.

Напомним, ранее Кайли Дженнер вместе с другой американской моделью и женой Джастина Бибера — Хейли Бибер — презентовала кожаный тренч в качестве одного из самых лучших предметов верхнего гардероба на весну.

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