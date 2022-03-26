Кайли Дженнер и Хейли Бибер поддержали тренд на кожаный тренч

Весной модницы особенно стараются носить все новое и актуальное. Зарубежные звезды одними из первых задают тренды, в весенних коллекциях в том числе.

Так, модели Кайли Дженнер и Хейли Бибер показали, какую верхнюю одежду стоит приобрести. Фото модных вещей знаменитости разместили в своих микроблогах.

Возлюбленная Трэвиса Скотта недавно собралась на прогулку и показала свой новый аутфит. Кайли надела черный тренч из кожи оверсайзного кроя. К нему бизнесвумен добавила черные очки, расклешенные джинсы, ботильоны с острым носом и белую сумку на широком ремешке.

Жена Джастина Бибера тоже не прошла мимо последних трендов. Хейли Бибер после выписки из больницы вновь щеголяет перед поклонниками в самых роскошных образах.

Недавно блондинка скомбинировала кожаный тренч, как у героев «Матрицы», с темными овальными очками, лакированными лоферами, белыми носками и костюмом. Примечательно, что костюм из кроп-топа и микроюбки с разрезом подчеркивал стройность модели.

Напомним, ранее стилист Руслан Громов похвалил певицу Юлианну Караулову, которая выбрала на весну тренч из глянцевой кожи. Эксперт моды отметил, что такие плащи набирают популярность. На базе кожаного тренча можно составить действительно актуальный лук.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.