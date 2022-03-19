Трэвис Скотт женился?: Кайли Дженнер заподозрили в тайном замужестве

Одна из самых завидных невест американского шоу-бизнеса Кайли Дженнер могла обручиться с репером Трэвисом Скоттом. Такое предположение сделали поклонники знаменитостей, увидев на безымянном пальце Кайли кольцо.

Напомним, что пара Дженнер и Скотт расходилась и вновь сходилась. У знаменитостей есть двое детей. Малышка Сторми родилась в феврале 2018 года. А в этом году у Кайли и Трэвиса появился на свет мальчик Вульф Вебстер.

В Сети неоднократно обсуждали помолвку Дженнер и Скотта. Однако недавно фанаты пары заявили о свадьбе, которую звезды просто скрыли.

Сестра модели Кендалл Дженнер опубликовала в своем микроблоге фотографию кольца на безымянном пальце левой руки. Именно там должен располагаться символ взаимной любви бракосочетавшихся за рубежом.

После этого поклонники Трэвис и Кайли решили, что знаменитости расписались, никому ничего не сказав.

Напомни, ранее Кайли Дженнеро рассказала о тяжелом послеродовом периоде.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.