«Прожили лучшие моменты любви, и поезд остановился»: Чадов объяснил, почему расстался с Дитковските

По словам актера, они просто поняли, что прошли свой путь.

Актер Алексей Чадов в шоу «Алена, блин!» объяснил, почему расстался с актрисой Агнией Дитковските.

«Мы прожили вместе прекрасных десять лет. Нам есть чем похвастаться. Это была чудеснейшая и настоящая жизнь. Мы это прожили. В паре, полноценно. И подтверждение наш очаровательный сынок. Мы свой путь прошли». Алексей Чадов

Как отметил актер, он и Дитковските не расходились по каким-то принципам. «Я был влюблен. Мы были очень искренни как дети. Нет конкретно никакой причины у нашего расставания. Это просто комета летит и хвост горит. И вот он начинает угасать. У нее сейчас новый муж и я рад за нее. Мы в прекрасных отношениях. Люди бывают счастливы в трех браках. Про нас ходило много слухов. Мама Агнии Татьяна Борисовна – замечательная женщина. Не она причина нашего расставания. Мы любим друг друга. Я не думаю, что мама Агнии решила нас разлучить. Причина расставания ни в ком-то. Не было стоп-крана. Мы спокойно прожили лучшие моменты любви, и поезд остановился. Мы никогда не гневались друг на друга. Были, конечно, недопонимания. Просто мы поняли, что прожили свой путь», — заявил Алексей Чадов.

Напомним, что у Агнии Дитковските и Алексея Чадова есть общий сын Федя. Их наследнику в этом году исполнится уже восемь лет.

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