Салат из баклажанов от финалиста шоу «Молодые ножи»
Видео
Как выбрать одежду по типу фигуры: советы звездного стилиста
Видео

Довлатова попросилась со Славой и Семенович на Первый канал

Как отметила радиоведущая, они бы с успехом вели какую-нибудь передачу.

Довлатова попросилась со Славой и Семенович на Первый канал
Алла Довлатова. Фото: Global Look Press

Радиоведущая Алла Довлатова в эфире своего шоу на «Русском радио» заявила, что ее, певицу Славу и актрису и певицу Анну Семенович надо срочно приглашать на телевидение.

Константин Эрнст
Константин Эрнст. Фото: Global Look Press

«Если бы мы с вами вели какую-нибудь передачу, то это было бы успешное шоу».

Алла Довлатова

Как заметила Алла Довлатова, у них сложилось бы прекрасное трио. «Вот сейчас некоторые с Первого канала уехали. Константин Львович Эрнст, вы остались, слава Богу. Новые девчата уже готовы. Слава, Анька и я», — заметила Алла Довлатова.

Напомним, что телеведущий Максим Галкин находится в Израиле, а звезда программы «Жить здорово!» Елена Малышева — в США. Еще один телеведущий, Иван Ургант, также покидал Россию, но уже вернулся в родную страну.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алла ДовлатоваАнна СеменовичКонстантин ЭрнстПевица СлаваПервый канал