Довлатова попросилась со Славой и Семенович на Первый канал

Как отметила радиоведущая, они бы с успехом вели какую-нибудь передачу.

Радиоведущая Алла Довлатова в эфире своего шоу на «Русском радио» заявила, что ее, певицу Славу и актрису и певицу Анну Семенович надо срочно приглашать на телевидение.

«Если бы мы с вами вели какую-нибудь передачу, то это было бы успешное шоу». Алла Довлатова

Как заметила Алла Довлатова, у них сложилось бы прекрасное трио. «Вот сейчас некоторые с Первого канала уехали. Константин Львович Эрнст, вы остались, слава Богу. Новые девчата уже готовы. Слава, Анька и я», — заметила Алла Довлатова.

Напомним, что телеведущий Максим Галкин находится в Израиле, а звезда программы «Жить здорово!» Елена Малышева — в США. Еще один телеведущий, Иван Ургант, также покидал Россию, но уже вернулся в родную страну.

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