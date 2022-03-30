«Знаю достаточно хорошо»: стало известно, почему Ургант на самом деле вернулся в Россию

В конце февраля стало известно, что Иван Ургант, как и некоторые другие селебрити уехал из России. Вместе с семьей телеведущий решил отдохнуть в Израиле. Накануне стало известно, что шоумен вернулся на родину. Об этом заявил его отец Андрей Ургант.

«Он родился в этой стране, родился в Ленинграде, живет в Петербурге и в Москве. Это его родина. И ее никогда в жизни он не собирался покидать. Никогда даже в мыслях у него такого не было. Если я хоть немножко знаю своего сына, а, я полагаю, что я его знаю достаточно хорошо. Комментировать вранье по поводу своего сына я больше не буду», — цитирует Ургант-старшего «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

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Напомним, ранее стало известно, какой недвижимостью владеет Иван Ургант в Москве и Подмосковье.

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