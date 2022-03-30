В черном свитере, без укладки и макияжа: как сейчас выглядит уехавшая во Францию Рената Литвинова

Актриса и режиссер Рената Литвинова поделилась новым снимком в соцсетях.

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова проводит эти дни в Париже с дочкой и своей подругой, певицей Земфирой.

С момента отъезда из России Рената Литвинова редко делится своими снимками в соцсетях.

Впервые за долго время, звезда показала, как выглядит сейчас, находясь во Франции.

Рената Литвинова поделилась кадром, на котором запечатлена, вероятно, в одном из ресторанов. Рената Литвинова облачена в черный свитер.

На ее лице нет макияжа, а волосы просто расчесаны, набок уложена челка. Но выглядит при этом Рената Литвинова, как всегда, безупречно и изысканно.

Под снимком актриса и режиссер высказала свое мнение по поводу недавнего вручения премии «Оскар».

«Все мои любимые фильмы не получили ничего — это «Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко (даже не вошла в короткий список), но многие великие победители не получали ничего — это нормально», — поделилась Рената Литвинова.

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