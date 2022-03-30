Папа с мамой рыжие, а малыш блондин! Подольская дала разглядеть подросшего сыночка Ванечку

Звезда отметилась с наследником в ресторане на семейном празднике.

Наталья Подольская появилась на семейном празднике в ресторане в роскошном шелковом платье с V-образным вырезом в пол. Певица украсила шею многослойным ожерельем и сделала нестандартную для нее прическу, завив волосы.

Своего младшего сына Ванечку знаменитость тоже постаралась облачить нарядно — черный костюмчик с жилеткой и белой рубашечкой.

В своем телеграм-канале Наталья Подольская позволила поклонникам рассмотреть малыша поближе. Многие почитатели артистки заметили, что у Вани уже заметно отросли волосы, и он стал блондином! Это при том, что и папа крохи, и мама — рыжие.

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