«Бесконечно люблю»: Подольская поделилась кадрами с Пресняковым и маленьким сыном

Наталья Подольская является популярной певицей. Она не скрывает, что ее жизнь изменилась с тех пор, как она встретила Владимира Преснякова. Примечательно, что пара вместе уже 11 лет. У них подрастают сыновья Артемий и Иван. Артистка успевает строить карьеру и заботиться о домашнем очаге. Более того, она готовит, следит за внешностью и старается удивлять мужа.

На днях день рождения отпраздновал отец Преснякова. А теперь 29 марта сам артист празднует 54-летие. Одной из первых его поздравила жена Подольская поделилась семейными фото. На одном кадре она позировала в платье, а на другом — в стильных брюках с разрезами. Супруги всегда стараются одеваться в одном стиле.

Также Наталья нашла фото, где они позируют с детьми. А на видео можно увидеть, как певец играет с годовалым сыном на отдыхе.

«День рождения твой, а праздник общий. Я хочу тебе пожелать, чтобы все так же у нас и продолжалось! Большего и не нужно. Главное, так же и в здравии! Спасибо тебе любимый! И твоим родителям спасибо за тебя. Бесконечно люблю», — написала Подольская.

Поклонники осыпали комплиментами звездную семью и присоединились к поздравлениям. «Дочку вам еще красавицу нужно», «Такая приятная семья, счастья вам», «С какой прекрасной во всех смыслах фотографии ты зашла», «Такие вы классные», «Ему очень повезло с тобой! Дай Бог вам всего, много и надолго!» — прокомментировали пост подписчики.

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