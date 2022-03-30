Аж глаза прикрыла: режиссер выложил в Сеть кадры, как Прилучный встретился с популярной актрисой

Павел Прилучный и Агата Муцениеце встретились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа» в 2011-м. В этом же году они тайно поженились в одном из московских загсов.

С Мирославой Карпович «мажор» тоже отыграл далеко не один спектакль. Так уж бывает у актеров – эмоциональность, которую они выплескивают в своей игре каким-то образом закручивается в личную жизнь. Да и что говорить – на работе люди проводят свое основное время, отрешиться от нее полностью, разделив жизнь на труд и личное, весьма сложно.

Теперь Павел Прилучный играет в новом фильме Сарика Андреасяна «Рынок шкур», где изображает пылкие отношения с героиней Натальи Рудовой. Играют актеры настолько убедительно, что по Сети опять поползли разговоры о возможной искре между звездами. Впрочем, пока эти слухи никак не подтверждаются. Мало того, артиста все чаще видят с его бывшей женой Агатой Муцениеце.

Кадром со съемочной площадки поделился режиссер проекта в своем телеграм-канале.

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