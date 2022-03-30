Звездная малышка: Мишель Серова показала повзрослевшую дочь в модной юбке

Недавно Мишель Серова — единственная дочь популярного музыканта Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой стала мамой во второй раз. Артистка родила сына Макара. В семье уже подрастает дочь Мия, которой в этом году исполнится три года.

На своей странице в соцсети Мишель опубликовала снимок дочки. Лицо ее певица пока скрывает. Малышка позировала в пышной юбке из фатина нежного оливкового оттенка и блузке цвета «персика».

«Какая красавица! Чудо! Вся в маму», — писали пользователи Сети.

Напомним, Мишель пошла по стопам знаменитого папы и тоже стала артисткой. В прошлом году она получила диплом знаменитой Гнесинки, а на днях выпустила новый клип и песню «Любимая».

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