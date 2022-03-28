«Все норм»: Мишель Серова показала моложавую маму и рассказала об отношениях с ней

Единственная дочь популярного музыканта Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой — Мишель Серова — пошла по стопам знаменитого папы и тоже стала артисткой. На днях она выпустила новый клип и песню «Любимая».

Мишель замужем за бизнесменом по имени Роман. Пара воспитывает двух детей — дочку Мию и сына Макара, который появился на свет буквально месяц назад. Живет семья в загородном доме, который располагается на одной территории с особняком Серова. Именно поэтому фанаты довольно часто спрашивают у Мишель, в каких отношениях она с мамой.

В своей соцсети Серова опубликовала фото, на котором Елена Стебенева играет с внучкой Мией.

«Вы в ссоре с мамой?» — спросили фолловеры у Мишель. «Нет, у нас все норм», — заверила звездная наследница.

Напомним, Мишель Серова мечтала стать журналистом, а после получила диплом Училища им. Гнесиных.

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