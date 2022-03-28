«Не опирались на родственные связи»: Мишель Серова объяснила, почему назвала сына Макаром

Как отметила дочь музыканта, они рассматривали только русские имена.

Дочь музыканта Александра Серова Мишель в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему назвала сына Макаром.

«Мы с мужем вместе выбирали имя. Не опирались на родственные связи. Смотрели в Интернете русские имена. Я смотрела имя на букву «м». Я — Мишель, дочка — Мия. Мне понравилось имя Макар. Мужу тоже понравилось. Он на родах не присутствовал. Не мужское это дело. Нечего ему там делать». Мишель Серова

Как отметила Мишель Серова, она набрала за беременность примерно 15 килограммов.

«Сразу ушло десять килограммов после родов. Осталось еще сбросить пять килограммов. За пару месяцев надеюсь от них тоже избавиться. Главное — правильное питание и массажи», — заявила Мишель Серова.

Напомним, что Мишель Серова вместе с мужем живет в доме своего отца Александра Серова. Музыкант уделяет внукам все свое свободное время.

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