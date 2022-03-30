«Это не токсичность»: Анна Снаткина высказалась об изнасиловании

Актриса считает, что об этом надо говорить.

Анна Снаткина только-только снялась в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие». В картине поднимается тема изнасилования. Нашим журналистам артистка заявила, что это важная проблема в обществе и об этом надо говорить.

«Я не считаю, что тема токсичная. Сложная — да. Но о таких темах нужно говорить. На мой взгляд, обществу стоит проявить больше внимания и чуткости к женщинам, подвергшимся насилию со стороны мужчины-абьюзера. Порой психологическое насилие бывает намного тяжелее и сложнее физического», — заявила Снаткина Teleprogramma.pro.

При этом актриса подчеркнула, что сама, к счастью, с этим не сталкивалась.

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