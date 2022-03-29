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«Уже два месяца беременности»: Анна Снаткина призналась, что испытала жуткий стресс, узнав о ребенке

Единственной дочери актрисы Анны Снаткиной Веронике восемь лет.

«Уже два месяца беременности»: Анна Снаткина призналась, что испытала жуткий стресс, узнав о ребенке
Анна Снаткина. Фото: Global Look Press

Брак актрисы Анны Снаткиной и шоумена Виктора Васильева считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Пара уже много лет вместе, воспитывает дочку Веронику и не дает поводов для пересудов о каких-либо проблемах в семье.

Анна Снаткина во время интервью на YouTube-шоу «Интервью вокруг ТВ» вспомнила, как узнала о беременности.

«Мы подали заявление. Я пошла провериться, оказывается, у меня уже два месяца беременности! У меня был адский стресс! Я внутренне понимала, что хочу ребенка. Ведь встретила своего человека, мы вместе… Но все было так быстро! Проекты, еще и свадьба впереди…» — поделилась Анна Снаткина.

Она призналась, что из-за беременности неадекватно реагировала на поведение любимого мужчины. Когда Виктор Васильев во время помолвки объявил о беременности Анна, у нее началась истерика.

«Меня накрыло! Я убежала в туалет, заперлась там, и меня два часа никто не мог оттуда достать. Я ревела как белуга. Не знала, что со мной происходит. Видимо, гормоны», — вспомнила Анна Снаткина.

Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочкой Вероникой
Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочкой Вероникой. Фото: Global Look Press

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Анна СнаткинабеременностьВиктор Васильевзвездная семьяИнтервью