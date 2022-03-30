Анна Снаткина: «Иногда мы с мужем не верим, что прожили вместе уже 10 лет»

Звезда сериалов «Татьянин день», «Есенин», «Пушкин. Последняя дуэль» и многих других Анна Снаткина в последнее время довольно часто получает роль обаятельных сыщиц. Но проект «Обоюдное согласие» (смотрите в онлайн-кинотеатре KION) Валерии Гай Германики стал исключением: в нем актриса сыграла девушку по имени Екатерина, подругу главной героини Анны Федоровой (Светлана Иванова), пережившую групповое изнасилование. Журнал «Телепрограмма» расспросил Снаткину о том, как отличить обоюдное согласие от преступления и за счет чего можно сохранить спокойствие в стремительно меняющемся мире.

— Анна, сериал «Обоюдное согласие» — ваш первый опыт работы с Валерией. Режиссер и человек она нетривиальный. Многие актеры говорят, что Германика использует этюдный метод работы на площадке, чуть ли не в режиме импровизации. Как было у вас?

— Между мной и Лерой с первых дней возникло полное доверие и взаимопонимание. Мне было очень комфортно с ней работать. Лера действительно использует этюдный метод. Это расширяет актерский потенциал и дает внутреннюю свободу в кадре. Не было ощущения, что это тяжелая, изнурительная работа. Я ничего не играла, просто режиссер управляла теми чувствами и эмоциями, которые во мне и так были. Лера режиссер атмосферный, она словно документирует то, что видит вокруг себя в рамках сценария.

— То есть досконально не объясняет, что нужно делать?

— Досконально объяснять — значит ставить рамки. Лера не говорит, как сыграть, это твоя задача, актерская — ты обязан сделать эту работу дома, самостоятельно. Она буквально двумя фразами может направить на нужный уровень энергии. Ты понимаешь, что не можешь соврать, ты должен прожить свою роль. Я, наверное, на всю жизнь запомню одну ее фразу, которую даже стала применять: «Прекратите мне тут заниматься пантомимой».

Это очень важные, точные слова, потому что хорошая, качественная работа получается именно тогда, когда ты полностью погружаешься в роль и больше ни о чем не думаешь. Существуешь со своим персонажем, вытаскиваешь из себя самые заветные вещи, о которых, может быть, никогда никому не говорил, никто о них не знает. Лера раскрывает себя по-новому, Германика — абсолютно мой режиссер.

— С чем самым необычным или новым вам пришлось столкнуться на съемках проекта?

— В работах Леры сразу виден ее почерк, это и называется авторским кино. Меня поразила степень свободы, предоставленная режиссером во время съемок. Очень часто мы снимали большие сцены одним планом. Я не думала, где находится камера, на какую встать точку и как попасть в свет.

Наш потрясающий оператор Геннадий Успангалиев ловил каждое движение, а свет был выставлен таким образом, что не приходилось о нем думать. Возникало ощущение, что ты находишься не на съемочной площадке, а в реальной жизни, и все это происходит здесь и сейчас. С подобным подходом я столкнулась впервые. Признаюсь, меня покорил стиль работы Гай Германики.

— Тема изнасилований и отношения общества к их жертвам, поднятая в сериале, не слишком сложная и токсичная для русского зрителя?

— Я не считаю, что она токсичная. Сложная — да. Но о таких темах нужно говорить. На мой взгляд, обществу стоит проявить больше внимания и чуткости к женщинам, подвергшимся насилию со стороны мужчины-абьюзера. Порой психологическое насилие бывает намного тяжелее и сложнее физического.

Чем чаще общество будет поднимать такие темы, тем больше шансов, что женщины не будут скрывать произошедшее. Жертвы часто чувствуют себя ущемленными, непонятыми и затравленными, это неправильно. Другой вопрос, что между справедливым возмездием и жаждой мести довольно тонкая грань.

— В жизни вы сталкивались с проявлением насилия? В детстве или школе, взрослой жизни.

— Мне повезло, я с таким не сталкивалась. Но истории, которые до меня доносились, порой были ужасны. Как человек, посвятивший свое детство спорту, помню, что у нас существовало довольно жесткое соперничество между девочками, которое можно, наверное, в определенной степени трактовать как психологическое насилие друг над другом.

— Так что страшнее, на ваш взгляд?

— В «Обоюдном согласии» поднимается достаточно жесткая тема насилия. И моя героиня, Катя, совершенно изнасилована как раз психологически. Когда беззаветно любишь, то стерпишь предательство любимого человека. Ты оказываешься заложницей трудной ситуации, понимаешь, что ничего не можешь изменить. Вот тогда-то и возникают те самые внутренние демоны, которые начинают тащить тебя в разные стороны, и эти проблемы не решить.

Многие уходят в алкоголь и наркотики, но часто именно дети нас спасают. За счет ребенка женщины иногда выкарабкиваются из очень глубоких ям, что и происходит с моей героиней. Плохо, когда мы живем в несогласии с окружающим миром. Но еще хуже, когда мы находимся в борьбе с самими собой. К сожалению, многие с этими испытаниями не справляются.

«Дети — это наше бессмертие»

— Возникает ощущение, что вы крайне спокойный человек. В наше непростое время за счет чего вам удается сохранять гармонию и погоду в доме? Есть ли рецепт, помогающий избежать ссор и стресса?

— Рецепт только один — любовь. Стрессы, проблемы и плохое настроение нужно оставлять за границами дома.

— Говорят, что в жизни юмористы обычно скучные люди. Слегка циничные и утомленные шутками. Как обстоит дело с вашим супругом Виктором, комиком и шоуменом?

— Может быть, Витя — исключение из правил. Он не циничный и не скучный. Это не про него. Муж всегда делится хорошим настроением и создает теплую атмосферу в доме. У Вити очень позитивное отношение к жизни.

— Дети — фундамент семьи или фактор дополнительного стресса и эмоциональной нагрузки?

— Абсолютно точно фундамент семьи. С их появлением жизнь обретает новый смысл. Дети — это наше бессмертие.

— Какой растет Вероника? Как она проявляет себя?

— Наша дочь очень творческий человек. Вероника профессионально занимается художественной гимнастикой у заслуженного тренера Ирины Александровны Винер (заслуженного тренера России, воспитавшего кучу звезд — Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Ирину Чащину, Ляйсан Утяшеву и др.), изучает иностранные языки, посещает театральную студию, а также занимается вокалом и играет на фортепиано. Вероника довольно мудрая для девятилетнего ребенка, очень сдержанная, ответственная и аккуратная.

— Есть ли у вас место, где вы отдыхаете всей семьей?

— Да, это наш дом. Мы любим устраивать совместные просмотры фильмов и гулять на природе. Еще нам очень нравится путешествовать. Мы выбираем абсолютно разные направления, но, как правило, предпочитаем ездить на море.

— Где обычно стараетесь отмечать летний день рождения? Существует ли традиция?

— Если мы в Москве, то, как правило, это праздник на природе с семьей и друзьями. Но если на мой день рождения выпадает отпуск, то уезжаем в теплые края.

— В этом году вы с мужем отметите оловянную свадьбу. Какую заметку для себя вы могли бы сделать по итогам 10 лет замужества?

— Иногда мы с Витей не верим, что прошло уже 10 лет. Оглядываемся назад и понимаем, что эти года пролетели как один день.

— Что в браке самое сложное и самое приятное?

— Когда ты искренне любишь, все сложности уходят на второй план, ты их не замечаешь. Самое главное — дарить любовь, нежность и теплоту друг другу. Не забывать говорить каждый день, что ты любишь человека и всегда будешь рядом с ним даже в самых сложных ситуациях.

«Обоюдное согласие»,

Онлайн-кинотеатр KION, с 18 марта

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