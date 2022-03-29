Королева Елизавета II расплакалась на службе в память о принце Филиппе

Впервые за пять месяцев королева вышла в люди.

Во вторник, 29 марта, в Лондоне, в Вестминстерском аббатстве состоялась служба в память о короле Филиппе — муже Елизаветы II. По этому случаю королева появилась на публике впервые за пять месяцев.

Королева была в расстроенных чувствах. Во время службы она расплакалась. Наследник престола принц Чарльз и внучка королевы принцесса Беатрис плакали вместе с Елизаветой, пишет Reuters.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Елизавета II продолжает работать. Периодически она проводит встречи с чиновниками, а вот от путешествий воздерживается.

Напомним, что недавно исполнилось 70 лет, как Елизавета II взошла на престол. На данный момент она является самым долгоправящим монархом в мире.

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