Вовсе не принц Гарри и Меган Маркл: экс-пресс-секретарь Елизаветы II рассказал, кто огорчил королеву

За свою 95-летнюю жизнь королева Елизавета II успела столкнуться с немалым числом проблем и огорчений. Однако о самом горьком сожалении монарха Великобритании стало известно только на днях.

Многие могли подумать, что побег принца Гарри и его жены Меган Маркл мог сильнее всего расстроить королеву. Однако нашелся другой повод для сожалений Елизаветы II.

Бывший пресс-секретарь королевы пообщался с экспертом по жизни британской королевской семьи Робертом Хартманом. Экс-приближенный к Елизавете II сообщил, что королеву беспокоили разводы ее детей. Подробнее об этом Роберт Хартман рассказал People.

К слову, только принц Эдвард смог сохранить свой брак. Остальные же дети Елизаветы II, как посчитала королева, пренебрегли древними традициями и клятвами и предали свою любовь. Принцы Эндрю и Чарльз, а также принцесса Анна — все они развелись со своими законными избранниками.

А вот самый младший сын королевы — принц Эдвард — до сих пор счастлив в браке с Софи Рис-Джонс.

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