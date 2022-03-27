Принц Гарри вновь попал под санкции Елизаветы II

Недавно стало известно о новом распоряжении королевы Елизаветы II в отношении ее внука, покинувшего Великобританию вместе с женой.
Принц Гарри так и не заслужил полного прощения монарха Англии.
Ее Величество захотела лишить звания государственного советника своего внука. Принц Гарри получил его в возрасте 21 года. Благодаря этому званию внук мог замещать королеву на заседаниях Тайного совета и выполнять некоторые полномочия Елизаветы II.
Однако главный монарх королевства решила иначе. Такую информацию передали королевские эксперты Peopletalk.
Отметим, принц Гарри с возлюбленной Меган Маркл при отъезде из Великобритании сложили с себя королевские полномочия. Тогда королева Елизавета II лишила внука воинских званий. Однако титулы принца и герцога Сассекского у родственника монарха остались.
Напомним, ранее Елизавета II постепенно стала передавать дела своему 73-летнему сыну – принцу Чарльзу. Ее Величество плохо себя чувствовала, поэтому возложила часть своих обязанностей на наследника.
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