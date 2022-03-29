Хмельницкая одним предложением перечеркнула весь негатив, который свалился на Хаматову

Алена Хмельницкая уверена, что Чулпан Хаматова не заслужила того потока хейта, который льется на актрису.

В начале марта стало известно, что Чулпан Хаматова уехала в Латвию вместе с тремя дочками на постоянное жительство. Она первой призналась публике, что улетела вовсе не отдыхать, а эмигрировала.

После этого на голову знаменитой актрисы посыпалось море хейта и негатива. Артистка Екатерина Волкова заявила, что артистка уехала спасать свой элитный дом в местной «Рублевке», которую Чулпан скромно назвала «деревней».

А вот актриса Алена Хмельницкая совсем иного мнения. Она считает, что «плевать в спину» — низко, а если люди так поступают, значит, завидуют ее благородству и милосердию.

«Тысячи и тысячи спасенных детских жизней!» — сказала как отрезала Хмельницкая про Хаматову в своем телеграме, перечеркнув весь негатив в адрес приятельницы.

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