Как и с чем правильно носить ботильоны
Видео
Как приготовить суп том ям без экзотических продуктов
Видео

Хмельницкая одним предложением перечеркнула весь негатив, который свалился на Хаматову

Алена Хмельницкая уверена, что Чулпан Хаматова не заслужила того потока хейта, который льется на актрису.

Хмельницкая одним предложением перечеркнула весь негатив, который свалился на Хаматову
Алена Хмельницкая. Фото: Global Look Press

В начале марта стало известно, что Чулпан Хаматова уехала в Латвию вместе с тремя дочками на постоянное жительство. Она первой призналась публике, что улетела вовсе не отдыхать, а эмигрировала.

После этого на голову знаменитой актрисы посыпалось море хейта и негатива. Артистка Екатерина Волкова заявила, что артистка уехала спасать свой элитный дом в местной «Рублевке», которую Чулпан скромно назвала «деревней».

Чулпан Хаматова.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

А вот актриса Алена Хмельницкая совсем иного мнения. Она считает, что «плевать в спину» — низко, а если люди так поступают, значит, завидуют ее благородству и милосердию.

«Тысячи и тысячи спасенных детских жизней!» — сказала как отрезала Хмельницкая про Хаматову в своем телеграме, перечеркнув весь негатив в адрес приятельницы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Алена Хмельницкаяновости goоgleЧулпан Хаматова