Хмельницкая одним предложением перечеркнула весь негатив, который свалился на Хаматову

В начале марта стало известно, что Чулпан Хаматова уехала в Латвию вместе с тремя дочками на постоянное жительство. Она первой призналась публике, что улетела вовсе не отдыхать, а эмигрировала.
После этого на голову знаменитой актрисы посыпалось море хейта и негатива. Артистка Екатерина Волкова заявила, что артистка уехала спасать свой элитный дом в местной «Рублевке», которую Чулпан скромно назвала «деревней».
А вот актриса Алена Хмельницкая совсем иного мнения. Она считает, что «плевать в спину» — низко, а если люди так поступают, значит, завидуют ее благородству и милосердию.
«Тысячи и тысячи спасенных детских жизней!» — сказала как отрезала Хмельницкая про Хаматову в своем телеграме, перечеркнув весь негатив в адрес приятельницы.
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