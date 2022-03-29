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«Танец топлес за десять тысяч долларов перед Лужковым»: Садальский вспомнил, как разыграл Дэнс

Как отметил актер, ранее певица уверяла, что ее невозможно обвести вокруг пальца.

«Танец топлес за десять тысяч долларов перед Лужковым»: Садальский вспомнил, как разыграл Дэнс
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» заявил, что однажды вместе с телеведущей Тиной Канделаки смешно разыграл певицу Ладу Дэнс. При этом исполнительница всегда говорила, что провести ее вокруг пальца практически невозможно. Однако она ошибалась.

Лада Дэнс
Лада Дэнс. Фото: Global Look Press

Как отметил Садальский, Лада Дэнс была всегда уверена в своей «бешеной интуиции». Однако однажды ей позвонили с радио Садальский и Канделаки. Они предложили звездной исполнительнице станцевать приватный танец перед тогдашним мэром столицы Юрием Лужковым. За это предложили десять тысяч долларов.

Лада Дэнс тогда ответила следующее: «Я реально поверила, но сказала, что не могу, потому что как раз была беременна, но попозже с удовольствием».

Напомним, что у Лады Дэнс двое детей. Сын Илья появился на свет в 1997 году, а дочь Елизавета спустя два года.

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Лада ДэнсМоскваСтанислав СадальскийТина КанделакиЮрий Лужков