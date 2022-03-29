«Танец топлес за десять тысяч долларов перед Лужковым»: Садальский вспомнил, как разыграл Дэнс

Как отметил актер, ранее певица уверяла, что ее невозможно обвести вокруг пальца.

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» заявил, что однажды вместе с телеведущей Тиной Канделаки смешно разыграл певицу Ладу Дэнс. При этом исполнительница всегда говорила, что провести ее вокруг пальца практически невозможно. Однако она ошибалась.

Как отметил Садальский, Лада Дэнс была всегда уверена в своей «бешеной интуиции». Однако однажды ей позвонили с радио Садальский и Канделаки. Они предложили звездной исполнительнице станцевать приватный танец перед тогдашним мэром столицы Юрием Лужковым. За это предложили десять тысяч долларов.

Лада Дэнс тогда ответила следующее: «Я реально поверила, но сказала, что не могу, потому что как раз была беременна, но попозже с удовольствием».

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Напомним, что у Лады Дэнс двое детей. Сын Илья появился на свет в 1997 году, а дочь Елизавета спустя два года.

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