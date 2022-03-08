«Я еще тот был…»: Филипп Киркоров вспомнил, как Лада Дэнс подралась из-за него с другой певицей

Филипп Киркоров является председателем жюри популярного проекта НТВ «Маска». В четвертом выпуске нового сезона во время обсуждения участников поп-король решил, что в костюме Пчелы может скрываться певица Лада Дэнс. Имя певицы заставило артиста повспоминать о прошлом.

«А помнишь, как тебя приревновала одна певица? Лада пела у меня в коллективе, и они чуть не подрались. Или даже подрались, по-моему, из-за меня… Я еще тот был… Жиголо!» — признался Филипп Бедросович.

Напомним, в прошлом выпуске «Маски» Киркоров откровенно признался, что в 90-е хотел даже жениться на Ладе. Хотя, по его словам, он влюблялся тогда и в Машу Распутину, и даже в Азизу.

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