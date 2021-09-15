«Мой брак распался»: Лада Дэнс заявила о расставании с мужем

Как отметила певица, сейчас она не замужем, но и не одинока.

Певица Лада Дэнс заявила, что развелась со своим мужем Павлом Свирским. При этом звезда, которая блистала на сцене в девяностых годах, отметила, что не любит говорить о своей личной жизни. Для нее эта тема — табу.

«В какой-то период своей жизни говорила: «Счастье есть, посмотрите на меня, вы тоже можете быть такими же счастливыми». И мой брак распался. Видимо, счастье любит тишину». Лада Дэнс

Как отметила Лада Дэнс, она ловит кайф, потому что может сегодня заниматься своим любимым делом. Не так давно звезда присмотрела роскошный участок земли в Сочи около моря. Она хочет построить там дом, чтобы просыпаться под шум волн. По словам 55-летней Лады Дэнс, у нее прекрасные дети, хорошие друзья и любимая работа. Сейчас она не замужем, но и не одинока. Как заметила звездная исполнительница, она чувствует себя зрелой женщиной в расцвете сил и ума, сообщает «АиФ».

Напомним, что у Лады Дэнс двое детей — дочь Елизавета и сын Илья.

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