«Мой брак распался»: Лада Дэнс заявила о расставании с мужем

Певица Лада Дэнс заявила, что развелась со своим мужем Павлом Свирским. При этом звезда, которая блистала на сцене в девяностых годах, отметила, что не любит говорить о своей личной жизни. Для нее эта тема — табу.
«В какой-то период своей жизни говорила: «Счастье есть, посмотрите на меня, вы тоже можете быть такими же счастливыми». И мой брак распался. Видимо, счастье любит тишину».
Как отметила Лада Дэнс, она ловит кайф, потому что может сегодня заниматься своим любимым делом. Не так давно звезда присмотрела роскошный участок земли в Сочи около моря. Она хочет построить там дом, чтобы просыпаться под шум волн. По словам 55-летней Лады Дэнс, у нее прекрасные дети, хорошие друзья и любимая работа. Сейчас она не замужем, но и не одинока. Как заметила звездная исполнительница, она чувствует себя зрелой женщиной в расцвете сил и ума, сообщает «АиФ».
Напомним, что у Лады Дэнс двое детей — дочь Елизавета и сын Илья.
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