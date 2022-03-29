Кутюрье снова станет дедушкой? Садальский намекнул на беременность единственной дочери Юдашкина

Актер Стас Садальский у себя в микроблоге в Telegram раскрыл счастливую новость семьи Максаковых. Внучка легендарной артистки Людмилы Максаковой, Анна, недавно вышедшая замуж, скоро станет мамой. Для певицы это будет первый правнук. Или правнучка.

Об этом ему поведала сама Максакова в гримерке после спектакля, в присутствии жены Валентина Юдашкина Марины. И Садальский, философски рассуждая о грядущем пополнении, намекнул: «Возьмут ли они привычку прабабушки Людмилы Максаковой посвятить свою жизнь театру? Или выйдут на подиум жизни моделями».

Размышления Садальского коснулись подиума, потому что Людмила Максакова и Валентин Юдашкин породнились еще в 2015 году, когда ее внук Петр женился на единственной дочке кутюрье, Галине. Возможно, что и в этой семье тоже грядет пополнение, ведь недаром сватья Максаковой тоже присутствовала при встрече и отмечала радостную новость.

Добавим, что Юдашкин уже дважды дедушка. В 2015 году Галина родила сына Анатолия, в 2018 году родился Аркадий. Семья наследницы Модного дома живет в Китае.

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