«Я увидел иную Пугачеву, у нее была паника»: Валентин Юдашкин рассказал о том, какой друг Алла Пугачева

Известный модельер Валентин Юдашкин стал гостем YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», в котором рассказал, по каким причинам он никогда бы не уехал из России.

Кутюрье признался, что очень любит Москву и свой дом, а также своих друзей. Круг узкий, но все уже очень давно знают и поддерживают друг друга. Особенно теплые отношения связывают Валентина Юдашкина и Аллу Пугачеву.

«Она нежный друг, — сказал об Алле Борисовне Валентин Абрамович. — Ей всегда очень важно, чтобы не обидеть, она очень тактична. Мы дружим семьями. Не сядем ужинать друг без друга. Это ровные, честные отношения, очень уважительные ко мне, к Марине, к семье. Не было каких-то потрясений. Всегда любая помощь».

Вспомнил Валентин Юдашкин и о реакции Аллы Пугачевой на новость о его онкологическом заболевании.

«Я помню ее испуг, когда все произошло. Я увидел иную Пугачеву. У нее была паника, — поделился кутюрье. — Это было что-то вроде: «С кем угодно, только не здесь». Была уверенность, появилась растерянность, непонимание, чем помочь. Морально Алла Пугачева очень помогла. Все делала очень аккуратно».

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