«Люблю, обнимаю»: Мишель Серова трогательно поздравила Александра Серова с днем рождения

Среди последних публикаций личного микроблога дочери исполнителя Александра Серова появилось поздравление и кадр из семейного альбома. Таким образом Мишель Серова призналась в любви отцу в его день рождения.
Отметим, что 24 марта этого года Александру Серову исполнилось 68 лет. Его родная дочь Мишель пожелала всего самого наилучшего под фотографией, где она крепко обнимает папу.
«Сегодня у папы день рождения! Хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроение, позитивных эмоций и энергии! Люблю, обнимаю!» — призналась Мишель Серова.
К торжественным словам Мишель присоединились коллеги именинника.
«Поздравляю папу, Мишелька! Света и здравия желаю!» — написала в комментариях под фото артистка Катя Лель.
«От души поздравляю».
Напомним, ранее Мишель Серова выпустила новый трек. После окончания МГИМО Серова захотела стать дипломированной певицей и поступила в РАМ им. Гнесиных.
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