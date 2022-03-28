«Это негуманно»: Лещенко высказался о санкциях против артистов

На днях стало известно, что Латвия составила целый список звезд, которым теперь запрещен въезд на территорию государства. Подобный имеется и у Украины. Тем временем, в Европе тоже отказываются от российских звезд. Недавно, например, оперную диву Анну Нетребко исключили из многих постановок.
Лев Лещенко считает, что несмотря ни на что, спорт и искусство должны оставаться вне политики.
«Искусство и спорт вне политики были, поэтому, я считаю, что эти санкции против артистов, спортсменов – это негуманно. И я вообще никаких комментариев на эту тему… От меня ничего не зависит. Чего тут комментировать? Я не знаю. Я думаю, что это не на день и не на два», — цитирует Лещенко «Комсомольская правда».
Добавим, ранее стало известно, что В Италии отменили лекции по Достоевскому, в Польше театры и филармонии вычеркнули из репертуара Шостаковича, Чайковского и Чехова.
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