«Это негуманно»: Лещенко высказался о санкциях против артистов

Певец считает, что искусство и спорт должны быть вне политики.

На днях стало известно, что Латвия составила целый список звезд, которым теперь запрещен въезд на территорию государства. Подобный имеется и у Украины. Тем временем, в Европе тоже отказываются от российских звезд. Недавно, например, оперную диву Анну Нетребко исключили из многих постановок.

Лев Лещенко считает, что несмотря ни на что, спорт и искусство должны оставаться вне политики.

«Искусство и спорт вне политики были, поэтому, я считаю, что эти санкции против артистов, спортсменов – это негуманно. И я вообще никаких комментариев на эту тему… От меня ничего не зависит. Чего тут комментировать? Я не знаю. Я думаю, что это не на день и не на два», — цитирует Лещенко «Комсомольская правда».

Добавим, ранее стало известно, что В Италии отменили лекции по Достоевскому, в Польше театры и филармонии вычеркнули из репертуара Шостаковича, Чайковского и Чехова.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.