«Все, до свидания»: Лещенко нервно отреагировал на просьбу высказаться о побеге звезд за рубеж

Как отметил народный артист, он бы не хотел давать комментариев на этот счет.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с Teleprogramma.pro нервно отреагировал на просьбу дать комментарий по поводу массового отъезда российских звезд в последние недели за рубеж.

«Я не даю комментариев по этому поводу. Все, до свидания». Лев Лещенко

Напомним, что за последнее время сразу несколько известных личностей покинули Россию и уехали за рубеж «в отпуск». Среди них такие звезды, как Иван Ургант, Алла Пугачева, Максим Галкин, Ксения Собчак и Семен Слепаков.

Некоторые россияне уже потребовали лишить этих людей всех званий и наград. Кроме того, они не советуют им возвращаться на родину.

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