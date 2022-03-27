Муж-хоккеист упал, а Лера-то устояла! Кудрявцева грациозно кружилась на льду у Плющенко

Лера Кудрявцева переплюнула Игоря Макарова на льду. Телеведущая побывала в гостях на ледовой арене у олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В отличие от мужа-хоккеиста, который словно куль с мукой, неуклюже плюхнулся на лед, пытаясь спародировать фигуриста, Лера кружилась грациозно и легко. Сразу видно, что теледива обладает и чувством ритма и техничностью. Совсем как прославленные чемпионы.

Зато подопечные Евгения Плющенко от души повеселились, смеясь над неловкими попытками Игоря Макарова повторить чистейший прокат олимпийского чемпиона.

«Муженек — медведь в берлоге!», «Игорек такой неуклюжий! Фигуристом точно не быть», «Задала мужу трепку на льду… Игорь упал с коньками кверху, а жена молодец! Умения есть», «Дочу почему на лед не привели?», «Плющенко тут звезда! Какой техничный, легкий… приятно взглянуть», «Игорь сразу видно играет в хоккей, куда ему бедрами крутить», — пишут фолловеры.

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