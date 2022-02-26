«Источники ошиблись»: американское СМИ объяснило, почему «похоронило» Елизавету II раньше времени

Американское СМИ объяснило, почему «похоронило» Елизавету II раньше времени. Таблоид Hollywood Unlocked 22 февраля объявил о смерти королевы. Издание извинилось за дезинформацию.

«Мы не только понимаем глобальный охват британской монархии, но и признаем, что прежде всего королева — это мать, бабушка и любимый общественный деятель, к которым следует относиться с уважением», — принесли извинения сотрудники в Instagram .

Редактор Джейсон Ли объяснил, что некий стажер перепутал королеву с музыкантом Марком Ланеганом из группы Queens of the Stone Age, который собирался присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но был найден мертвым.

«Основываясь на отчете из дворца в среду, я могу сказать, что мои источники ошиблись, и я искренне извиняюсь перед королевой и королевской семьей», — сказал Джейсон Ли.

Сразу после публикации американского издания о его недостоверности сообщил британский журналист Рикардо Брукс. Он пояснил, что на случай смерти монарха существует определенный порядок действий по протоколу, носящий название «Лондонский мост». Первыми печальное известие о смерти королевы опубликуют BBC.

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