«Был и есть в моей жизни»: Зара поздравила Полину Гагарину с юбилеем

Исполнительница Полина Гагарина поделилась радостным событием в своих социальных сетях. Знаменитости в этом году исполнилось 35 лет.
В юбилей Гагарина поздравила сама себя и поблагодарила всех, кто находится с ней рядом.
«Мне сегодня 35! И я благодарна каждому, кто был и есть в моей жизни», – написала именинница в личном микроблоге.
Артистку поздравили многие фанаты и коллеги, в том числе певица Зара.
«С днем рождения, дорогая Полиночка!», – оставила такой комментарий Зара.
Поклонники и слушатели Полины Гагариной присоединились к поздравлениям брюнетки:
«С праздником любимый артист! Вы самая лучшая!», «Самая наша любимая! Самая лучшая! Мы вас безумно любим! Будьте счастливы», «Любовь и Полина Сергеевна спасут этот мир!», « С днем рождения, Полина! Будьте здоровы, пусть ваши дети всегда будут рядом и самое главное – оставайтесь честны перед самим собой!С днем рождения, Полина! Вы самая прекрасная девушка! И лучший артист!».
Напомним, ранее Зара похвасталась своими подросшими сыновьями.
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