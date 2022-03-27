«Был и есть в моей жизни»: Зара поздравила Полину Гагарину с юбилеем

Исполнительница Полина Гагарина поделилась радостным событием в своих социальных сетях. Знаменитости в этом году исполнилось 35 лет.

В юбилей Гагарина поздравила сама себя и поблагодарила всех, кто находится с ней рядом.

«Мне сегодня 35! И я благодарна каждому, кто был и есть в моей жизни», – написала именинница в личном микроблоге.

Артистку поздравили многие фанаты и коллеги, в том числе певица Зара.

«С днем рождения, дорогая Полиночка!», – оставила такой комментарий Зара.

Поклонники и слушатели Полины Гагариной присоединились к поздравлениям брюнетки:

«С праздником любимый артист! Вы самая лучшая!», «Самая наша любимая! Самая лучшая! Мы вас безумно любим! Будьте счастливы», «Любовь и Полина Сергеевна спасут этот мир!», « С днем рождения, Полина! Будьте здоровы, пусть ваши дети всегда будут рядом и самое главное – оставайтесь честны перед самим собой!С днем рождения, Полина! Вы самая прекрасная девушка! И лучший артист!».

Напомним, ранее Зара похвасталась своими подросшими сыновьями.

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