«Славные мальчишки»: Зара в золотистом платье позировала после концерта с повзрослевшими сыновьями

Наследники поддерживают певицу и проявляют галантность по отношению к маме.

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы Зары появилась фотография с концерта в Санкт-Петербурге. Знаменитость в золотистом платье с эффектом глянца обнимала своих наследников.

Сыновья Зары в черном и синем пиджаках и одинаковых очках с круглой оправой прильнули к любимой мамочке. К слову, Максим и Даниил уже почти одного роста с родительницей.

Мальчики поддержали Зару, которая выступала в сверкающем платье с акцентным ремнем.

«Я и мои взрослые мальчики. А вы пересматриваете фото из своего Instagram? Я – да. Каждый пост это маленькая история из моей жизни, мои эмоции, мысли, радости, переживания.

Очень не хочется расставаться с этой социальной сетью», – добавила Зара.

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