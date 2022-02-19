«Не люблю, когда мальчики в слезах»: Гагарина на «Голос. Дети» была вынуждена утешать певцов

Некоторые участники не смогли сдержать слез, потому что к ним никто не повернулся.

Певица Полина Гагарина была вынуждена утешать юных исполнителей на шоу «Голос. Дети», новый сезон которого стартовал на Первом канале.

Так участник Даниил Ермолаев не сдержался и заревел, потому что никто из наставников к нему не повернулся. Растроганная Полина Гагарина подбежала к нему и сказала: «Не люблю, когда мальчики в слезах».

Даниил оказался не единственным в этот вечер, кто не смог сдержать слез. Заплакала и Варвара Терехина. И снова Полина Гагарина сорвалась со своего места, чтобы утешить девочку. В итоге Варвара все-таки успокоилась. Все наставники сделали с ней общую фотографию.

Напомним, что популярное шоу «Голос. Дети» уже много лет с успехом идет на Первом канале. У проекта очень хорошие рейтинги на телевидении.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.