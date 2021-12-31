Уже что-то: Саша Артемова из «Дома-2» в канун Нового года показала свою двухлетнюю дочь в профиль

Экс-участница реалити-шоу Саша Артемова, которая прячет наследницу от поклонников, решилась на неслыханный для себя шаг.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова в обстановке строгой секретности растит дочку от бывшего мужа Евгения Кузина.

Девочке в сентябре 2021 года исполнилось два годика. Но за это время родители так и не показали ее лица поклонникам и не сообщили, как назвали свою наследницу.

Видимо, эти события в их жизни еще впереди. А пока поклонники, уже порядком подуставшие ждать, когда же Саша Артемова покажет им лицо дочери, даже перестали задавать ей вопросы на эту тему.

И вот Саша Артемова решила расщедриться и заодно замотивировать подписчиков на новые вопросы. В конце концов, комментарии под снимками важны для рейтинга блогеров.

В канун Нового года Саша Артемова вдруг показала дочку в профиль. Неслыханная смелость для экс-участницы «Дома-2». Саша Артемова разместила в микроблоге фото, на котором ее наследница запечатлена у елки. Малышка поедает украшения прямо с новогоднего дерева — имбирные пряники.

«Я умираю от этой фотографии. Пока мать фото решила сделать, дочь решила не медлить и технично перекусить пряниками с елки. Такая предприимчивость точно в меня», — подписала снимок Саша Артемова.

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