Канье Уэст требует единоличной опеки над детьми Ким Кардашьян

Зарубежный исполнитель не может успокоиться после развода с бизнесвумен.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст заявил, что больше не намерен делить наследников с бывшей женой Ким Кардашьян.

Некогда пример для подражания всем парам, а теперь почти враги Ким и Канье не устают выяснять отношения после расставания. Бывший муж Кардашьян не рад, что бизнесвумен быстро его забыла и уже закрутила роман с молодым актером.

Канье Уэст не раз писал оскорбительные посты и сообщения о Пите Дэвидсоне, с которым встречается Ким Кардашьян. Однако этого мало зарубежному исполнителю. На этот раз Канье решил отобрать у экс-возлюбленной их общих детей. Об этом сообщил thesun.co.uk.

После последних выходок бывшего мужа Кардашьян стала требовать единоличной опеки над наследниками. Это возмутило рэпера и он захотел забрать детей себе.

Напомним, ранее Канье Уэсту запретили выступать на «Грэмми» в этом году. Из-за нападок на нового возлюбленного Ким Кардашьян исполнителя отстранили от сцены музыкальной премии.

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