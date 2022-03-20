Подарок новой девушке бывшего: Ариана Гранде сделала презент Ким Кардашьян

Исполнительница Ариадне Гранде отослала бывшей жене Канье Уэста бокс с косметикой собственного бренда. А бизнесвумен опубликовала подарок в своем микроблоге.

Некоторые поклонники не поняли жеста артистки. Так как Ким Кардашьян, которой был отправлен подарок, закрутила роман с бывшим парнем Арианы Гранде.

Фанаты Арианы Гранде пошутили, что певица решила в придачу к бывшему отправить и свой косметический продукт. Но сама Ариана утверждает, что подарок косметики является просто жестом уважения. Поскольку у Ким есть свой бренд товаров для ухода за собой.

Гранде не ревнует Кардашьян к экс-избраннику. Поскольку теперь у артистки есть муж – юрист Далтон Гомес.

Отметим, Ариана Гранде рассталась с Питом Дэвидсоном в 2018 году. Причиной послужила гибель артиста Мака Миллера. Ариана уже готовились к свадьбе с Питом. Но смерть бывшего возлюбленного на долгое время затянула Гранде в депрессию. Она постоянно расторгала помолвку с новым бойфрендом Ким Кардашьян.

Напомним, ранее Пит Дэвидсон был замечен на свидании с Ким Кардашьян.

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