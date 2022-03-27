«Это бред»: молодую жену Ширвиндта отговаривали от брака с ним

Разница в возрасте у пары - 32 года.

Жена Михаила Ширвиндта – Анастасия Пономарева младше ведущего на 32 года. Они встретились десять лет назад. Оказывается, тогда родные и близкие Анастасии отговаривали ее от брака со звездой.

«Это бред», «Это плохо кончится». Вот что я слышала десять лет назад, когда мы познакомились», — написала Анастасия Пономарева в своем телеграм-канале.

Также Пономарева отметила, что чувства между ней и Михаилом вспыхнули не сразу. Их знакомство произошло во время совместной работы над программой «Хочу знать». Сначала они даже невзлюбили друг друга, а после, во время командировки в Швецию, случилось взаимное притяжение.

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