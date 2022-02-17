«Дико больно, когда происходит надуманное разделение народов»: Ширвиндт – о России и Украине

Как отметил телеведущий, он морально пострадал от этого конфликта.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в беседе с Teleprogramma.pro высказался об отношениях между Россией и Украиной, которые оставляют желать лучшего.

«Я прежде всего морально пострадал от этого конфликта. Мне дико больно, когда происходит надуманное разделение народов, которые сами по себе ни в чем не виноваты и находятся в прекрасных друг с другом отношениях. Мне обидно, и я страдаю от этого». Михаил Ширвиндт

По словам Ширвиндта, он порой ездит в Одессу к родственникам. «Как все нормальные люди еду туда через Минск. Сейчас и с Минском стало сложнее. Конечно, это все обременительно, но это мелочи. Легкий дискомфорт, что не получается попасть», — заметил Ширвиндт.

Ранее Михаил Ширвиндт заявил, что теперь считает себя хиппи. Он призвал всех заниматься любовью, а не войной.

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