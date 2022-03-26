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«Счастлива быть мамой»: Лиана Шульгина показала малютку-дочку в ресторане

Невестка Валерии нарядила наследницу в вязаное платье цвета зефира.

«Счастлива быть мамой»: Лиана Шульгина показала малютку-дочку в ресторане
Лиана Шульгина. Фото: личный архив блогера

Среди последних публикаций личного микроблога жены Арсения Шульгина – Лианы Шульгиной – появилось фото знаменитости и ее дочери в одном из столичных заведений.

Внучка певицы Валерии совсем не доставляет хлопот своим родителям. Мать Селин берет малышку с собой на прогулку, по магазинам, в бассейн и на обед в ресторан. Первенец младшего сына Валерии любознательная и дружелюбная. Селин не капризничает и очаровывает всех взрослых.

Недавно Лиана Шульгина отправилась с дочерью в ресторан. Шульгина нарядила Селин в нежно-розовое платье крупной вязки. А сама блогер надела белоснежный джемпер с круглым воротом.

Лиана и Селин ждали свой заказ и рассматривали машины из окна ресторана. Селин продемонстрировала, какие длинные локоны уже успела отрастить.

Лиана Шульгина. Фото: личный архив блогера
Лиана Шульгина с дочерью Селин. Фото: личный архив блогера

«Счастлива быть мамой», – написала Лиана в личном микроблоге.

Напомним, ранее Лиана Шульгина приготовила для своего мужа куриные крылья под остро-сладким соусом.

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