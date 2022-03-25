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«Прекрасный день»: невестка Валерии показала семейную прогулку по залитым солнцем московским улицам

Молодая мама активно ведет свой телеграм-канал.

«Прекрасный день»: невестка Валерии показала семейную прогулку по залитым солнцем московским улицам
Лиана Шульгина. Фото: личный архив

Лиана Шульгина породнилась с певицей Валерией летом 2020 года. Девушка вышла замуж за младшего сына артистки Арсения. А в начале 2021-го она родила дочь, которую назвали Селин.

В своем телеграм-канале Лиана поделилась снимками с прогулки. Вместе с семьей – мужем и дочкой – они гуляли по залитым солнцем улицам Москвы.

Лиана Шульгина с семьей
Лиана Шульгина с семьей. Фото: t.me/lianashulginaa

«Еще провели целый день с Сеней. Гуляли по Москве, болтали, ужинали и гуляли с Селин в парке. Прекрасный был день! Фоточки с Сеней и с Селин для тех, кто соскучился», — написала Шульгина.

Напомним, недавно семья переехала в новую квартиру. Теперь они живут в одной из высоток Москва-сити.

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